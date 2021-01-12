Сотрудники ГИБДД перекрыли объездную трассу Де-Фриз – Седанка – Патрокл. Из-за обледенения на дороге с множеством затяжных поворотов стало небезопасно передвигаться.По сообщениям очевидцев, которые успели проехать по данному участку рано утром, местами трасса сильно обледенела. Из-за корки льда автомобили заносило, не обошлось без ДТП.Что касается еще одного опасного участка во Владивостоке – спуска с проспекта Красоты на Авангард, то он пока остается открытым.ПО ТЕМЕПервые жертвы снегопада в Приморье. Массовая авария сковала движение по трассеУчастниками столкновений на скользкой трассе стали 6 авто [видео]К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14