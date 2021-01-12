Стоило начаться в Приморье снегу, как утром, 12 января уже произошли множественные аварии. Массовое столкновение машин случилось перед поворотом на Угольную. Дорогу на скользком участке не поделили сразу 6 машин.– Трасса очень скользкая, машину сносит, еле вырулил, – поделился с «Комсомолкой» очевидец.Как сообщают очевидцы, ранним утром на скользком участке дороги столкнулись 3 машины. Чуть позже к числу подбитых авто присоединилось еще 3 транспортных средства. По предварительным данным, в массовом ДТП обошлось без пострадавших. Однако разбитые машины заняли внушительную часть дороги, поэтому на аварийном участке в считанные минуты образовался затор.Кроме того, сразу две массовые аварии произошли перед низководным мостом в ночь на 12 января. Причина ДТП все та же – выпавший снег.Из-за непогоды во Владивостоке уже перекрыли объездную трассу. Дорога местами превратилась в каток, там также случилась авария.ПО ТЕМЕЕхал там, дорога – жуть. Из-за непогоды закрыли движение на объездной трассе ВладивостокаОпасный участок превратился в каток [видео]«Мерседес» посреди дороги поставил колом трассу под ВладивостокомСразу две массовые аварии усложнили жизни приморцам утром перед низководным мостом [видео]К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14