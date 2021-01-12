Каждый житель Приморского края может обратиться в медицинскую организацию, к которой он прикреплен и попросить включить его в лист ожидания на вакцинацию против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.Напомним, прививать от коронавируса жителей края начали еще в декабре — на иммунизацию приглашались работники медицинских организаций, сферы образования и социальной работы, специалисты МФЦ. Сейчас медучреждения начали формировать листы ожидания, куда вносят всех желающих. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.— Переломный момент улучшения эпидобстановки можно прогнозировать с началом массовой вакцинации населения, — считает начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края Евгения Шутка.Она также сообщила, что статистика по заболеваемости коронавирусом стала немного более благоприятной. До нового года загруженность коечного фонда больных COVID-19 составляла 81-85%. Сейчас показатель снизился до 71%.Как уже сообщала «Комсомолка», в январе расширится список пунктов вакцинации в крупных городах края. На данный момент в них действует 12 таких пунктов. Во Владивостоке прививки от коронавируса делают на базе городских поликлиники № 1, 6, 9.Также сняты ограничения для иммунизации людей старше 65 лет и граждан с наличием хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, хронические сердечные заболевания.Противопоказанием для вакцинации служит наличие признаков острых респираторных инфекций, другие заболевания в стадии обострения. Перед вакцинацией терапевт обязательно проводит осмотр и опрос.— Вакцинация позволит взять эпидемиологическую ситуацию в Приморье под контроль и исключить массовую заболеваемость. Безусловно, это не означает, что нужно перестать соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, не носить маски. О таких послаблениях говорить еще рано, — сказала Евгения Шутка.Пока в край поступило 800 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 16444 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Каждая вакцина вводится двукратно с промежутком в 21 день.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14