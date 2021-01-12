Глава Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал руководителям городских предприятий пораньше отпустить сотрудников с работы в связи с неблагоприятными погодными условиями.Как считает мэр, в условиях сильного снегопада необходимо сократить рабочий день, чтобы не создавать людям трудностей с возвращением домой в вечерние часы.Напомним, выпавший снег и образовавшийся на дорогах краевого центра гололед уже привели к многочисленным авариям и дорожным пробкам во Владивостоке.По прогнозам синоптиков осадки во Владивостоке и на большей территории края продолжаться и завтра, 13 января.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14