В Приморское УФАС России поступило заявление МБУ «Некрополь» о нарушении ООО «Некрополь» антимонопольного законодательства, выразившегося в недобросовестной конкуренции.Обе компании занимаются одним видом деятельности — ритуальными услугами. По мнению заявителя, использование такого же наименования организации вводит потребителя в заблуждение.Нужно отметить, что МБУ «Некрополь» — это муниципальное учреждение, являющееся правоприемником ранее существовавшего МУПВ, носившего такое же название с 2000 года.ООО «Некрополь» находится в частной собственности. Согласно базе данных spark-interfax, компания получила государственную регистрацию в 2020 году.Напомним, ранее МБУ \\"Некрополь\\" само было оштрафовано за нечестную конкуренцию на 500 тысяч рублей, о чем писала \\"КП-Владивосток\\".Как сообщает пресс-служба УФАС по Приморскому краю, рассмотрение дела назначено на 21 января.СПРАВКА:Согласно статье 14.4 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14