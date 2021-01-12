Следственный комитет начал проверку по факту мощного пожара, который случился на территории особо охраняемого природного парка «Хасанский». Напомним, что 7 января парк едва полностью не сгорел из-за сильного ветра, который помогал огню молниеносно быстро распространяться по местности.По уточненной информации, пламя уничтожило 700 гектаров растительности парка. Из-за такой огромной площади пожара, потушить его удалось лишь спустя два дня. СК Приморья инициировал проверку по статье «Халатность».- По предварительным данным причиной возгорания является пал сухой растительности (камыша), то есть причиной возгорания мог стать поджог, - отметили в СУ СК России по Приморскому краю.Сотрудники ведомства сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. В частности предметом тщательного изучения станут действия сотрудников парка – своевременность их выезда на место ЧП и обеспечение режима особой охраны природного парка. В результате проверки следователи примут процессуальное решение.СПРАВКАПриродный парк «Хасанский», находящийся на юге Приморского края, является ООПТ краевого значения. Основан с целью сохранения водно-болотных угодий дельты реки Туманной, имеющих международное значение главным образом в качестве места обитания водоплавающих птиц.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14