ДТП с участием двух автомобилей случилось 13 января на Суханова во Владивостоке. Как уверяют очевидцы, аварию спровоцировал водитель Mitsubishi Colt, который занесло на встречную полосу.По словам свидетелей, Mitsubishi двигался на Суханова со стороны фуникулера. В какой-то момент машина начала вилять по трассе и буквально протаранила едущую на встречу Honda Freed Spike. Оба автомобиля получили серьезные кузовные повреждения.«Совсем не день красных авто», «Очередной бог дорог?», «ДТП по цвету», – высказываются в сети жители края.Напомним, в пригороде Владивостока сегодня произошло массовое столкновение авто. В общей сложности пострадали около 17 транспортных средств.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14