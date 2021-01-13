7 января, когда большая часть россиян увлеченно праздновала Рождество, в Приморье горел особо охраняемый природный парк «Хасанский». Тревожные сообщение говорили о том, что огонь уничтожил едва ли не всю территорию парка. Позже специалисты посчитали, что сгорело 700 гектаров растительности «Хасанского». В обстоятельствах произошедшего уже разбирается следственный комитет. А пока известный в регионе журналист Андрей Калачинский рассказал, что же на самом деле сгорело в водно-болотистой местности, и чем чреват пожар для природного парка.«Плач и проклятья в стане экологов края: Пожар уничтожил природу в парке «Хасанском».Муза, воспой всех енотов погибших стенанья. Гнев, о богиня, воспой природы защитников наших!Что это за «парк» такой? В самом ли деле питомцы Флоры и подопечные Фавна погибли?Экологические кликуши уже свое откричали, а теперь пора разобраться.Создан парк в 1997 году, тогда, при Наздратенко, было принято мудрое решение зарезервировать ряд территорий, чтобы на них никто из новых капиталистов или авантюристов не закрепился. Есть еще одна правдоподобная версия: чтобы никто не посчитал эти земли «спорными» при уточнении границы с сопредельными государствами...Но вот уже почти 30 лет прошло и выясняется, что «особо охраняемые природные территории» свою функцию выполнили - сберегли землю в прежнем виде. Но дальше что?И, может я ошибаюсь, но в последние годы этот парк существует только на бумаге. Вроде бы у парка есть директор и даже один сотрудник (из бывших охотинспекторов). В мае 2019 года администрация края утвердила положение о парке «Хасанский», но если посмотреть на сайте КГБУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ», то единственная информация о парке за последнее время вышла в августе 2020 года о том, что в марте на территории парка впервые сфотографировали водяного оленя.Впрочем, местные жители давно знают его, называют кабаргой и стреляют как и косуль…Для чего создавался природный парк «Хасанский»? Цитирую документы:1. сохранение уникальных природных комплексов и объектов, памятников природы и объектов историко-культурного наследия;2. создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных условиях;3.разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов в условиях рекреационного использования;4. восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов;5.организация экологического просвещения населения;6. ведение экологического мониторинга;7.ведение хозяйственной деятельности в соответствующих функциональных зонах экологически безвредными методами.Да, было время, когда парк активно занимался охраной угодий и их обитателей. И его бывший директор Евгений Радиулов даже пытался вернуть в Приморье гнездовья японского журавля. И в 1999 году впервые за сто лет японский журавль остался в парке выращивать потомство…Но невозможно это сделать, когда в зонах парка весенняя охота длится два срока. И два охотхозяйства –«Лебединое» и «Голубиный утес».Я не нашел ни одного отчета парка за последние годы. Но поскольку сам постоянно бываю в этих местах, то могу засвидетельствовать следующее.В парке выделено несколько зон, по строгости чего можно и нельзя, но на самой земле они никак не обозначены. Поэтому в какой зоне я бы не бывал - выполняются первый и последний пункты. Природа – сохранена! Охота – ведется!А вот «условий для туризма и отдыха» как не было, так, слава великому Пану, и нет.И уж не знаю, что там «восстанавливалось» из культурно-исторических комплексов?Парк занимает почти всю болотистую низину от поселка Хасан к морю и почти до протоки Лебединой что в 30 километром севернее. Китайцы со своей смотровой башни на границе видят море как раз через этот парк.Они и не подозревают, что здесь парк. Ибо в Китае в таком парке проложены десятки километров прогулочных деревянных дорожек по вбитым в болото столбам. Любители природы могут взобраться на смотровые вышки, чтобы посмотреть в бинокль за птицами, отдохнуть в ресторанчиках, покататься на лодочках по протокам.А тут ничего этого нет. Редкий смельчак пробьется через грязь вдоль колючки границы на левому берегу реки Туманной до моря. Тут почти 15 километров чудесного пляжа до островка Фальшивый, где начинаются владенья бывшего морского заповедника.Но почти все лето морось, холод, ветер, и только пару недель в конце августа и сентябре это место кажется привлекательным. Но если пройдет дождь, протоки с болот прорезают дорогу и тут можно оставить машину до зимы, пока мороз не скует грязь.Весной и в сентябре тут появляются охотники, в основном, отставные военные. И каждый год жалуются, что дичи все меньше… А прежде здесь часто видели с ружьем Дарькина и его вице-губернаторов.Так что тут сгорело?Сгорела сухая трава. Мискантусовые и вейниковые луга, тростники, да осока.- А как же 39 видов редких и исчезающих растений – справедливо спросят меня приморские экологи-общественники, готовые жизнь отдать за каждый экземпляр цойсии (зойсии) японской или беламканды китайской, которых, впрочем, они никогда не видели, а увидев, не узнали бы.- А как же 28 видов редких насекомых, таких как уховертка викарирующая, жужелица Янковского, брамея Танкрэ? А как же лисы, еноты и водяные олени? Кто поплачет над их обогоревшими трупиками?- А дубы с листьями до 40 сантиметров,- как написала одна экзальтированная дамочка,- они что тоже погибли?Открою тайну. Дуб зубчатый имеет листья обычного стандарта. А вот огромные, сантиметров в 25 листья появляются на новых побегах, когда верхняя часть дуба обгорела и погибла, но корневая система жива. И те соки, что предназначались целой кроне, достаются одной веточке. Так что «огромные листья» - это последствия пала.Должен разочаровать любителей похорон.Пожары здесь, на берегах Тумангана еще Пржевальский видел и до него они были.Явление это обычное, регулярное и скажу страшную вещь – необходимое. Хотя и опасное. Года три назад на Сакпау сгорел с машиной охотник. Не сориентировался в дыму.А вот растения, насекомые и животные давно к пожарам привыкли. Палы дают растениям новые пространства, выжигая кустарники и редколесья дуба и липы.Мой добрый знакомый, что уже тридцать лет живет в этих местах, заверяет, что только самый глупый енот может погибнуть при пале. И трупы животных не валяются на выжженных лугах. Но вот лошади, которых тут разводят фермеры, к палам непривычны. И в 1995 году погиб табун голов в 30, они побоялись выйти на лед протоки Лебединой и погибли.Так что пожары страшнее для людей и их хозяйств. То турбаза сгорит, то охотхозяйство, то огонь подберется к радарам военных или казармам пограничников.Кто поджигает? Это вопрос меня давно терзает.Иногда – никто. Трава вдруг вспыхивает на южном склоне, где не ходили люди и вряд ли там были линзы стекла от бутылок. Преет, преет и вспыхивает, как солома в стогах. Иногда пожары начинаются вдоль железной дороги. Ветер может так столкнуть фазу и ноль электрических проводов, что искры поджигают траву.Слышал я и о вредителях-огнепоклонниках. Мотивы самые простые: старые былья мешают косить свежую травку козам. Папоротник лучше пробьется. Полынь машину царапает на проселке и т.д.Выжигают ли траву под огороды и плантации конопли? Может быть. Но проще обкосить участок, все равно его придется перекапывать и корчевать.Почему начался пожар 7 января в парке Хасанский – неизвестно. Иногда причина пожара люди, которые делают все, чтобы спастись от пала. Они выжигают вокруг себя траву. Но ветер поменялся или усилился и разносит пламя вокруг. Думаю, что так и произошло с недавним пожаром.Этот парк уже горел в марте прошлого года, и местные уверены, что это на охотбазе выжигали траву вокруг себя и не удержали пламя.Кто его должен был тушить?Вообще-то, в первую очередь тот, кому принадлежит место и кто им управляет. Я поговорил с людьми из «Земли леопарда», они сами тушат пожары. И только на границах работает лесоохрана И никто не помнит, чтобы прилетал самолет с водой (а где он ее зимой возьмет?).Почему не тушат жители поселка Хасан? Им хватает своих пожаров. Дружина из Краскино могла быть на месте через пару часов, но только в качестве энтузиастов. Из каких денег и кто ей заплатит?Минерализованных полос здесь нет, потому что их роль выполняют рукава и протоки болот. А если бы и были – то не спасли. Штормовой ветер переносит пламя на 30-50- метров.Короче, к этим пожарам нужно относиться философски. На самом заднем дворе Приморского края сгорела трава. Новая вырастет.Но мириться с частыми пожарами, конечно, нельзя. Как говорит Евгений Радиулов: «Мы не камыш поджигаем, а Родину»… Но кто же будет заботиться о парке? Или мы будем вспоминать о нем только после очередного пожара?Природный парк «Хасанский» примыкает к бывшему морскому заповеднику, что сейчас передан «Земле Леопарда».Чтобы на этой земле появились дороги и дорожки для туристов и всех ценителей природы, и чтобы натуралистам было чем любоваться, есть выход. Передать парк «Земле леопарда», это сейчас самый мощный и верно мыслящий природоохранный институт в крае.Или создать полноценный парк с бюджетом и штатом. Но есть ли в бюджете края на это деньги? Боюсь, нет…Или снять ограничения на создание турбаз во всех зонах парка. И «Край трех границ» (маршрут и турбаза), - это пока один маленький домик, а будет поселок, Вот только квадроциклами нельзя уродовать наши сопки и резать болота...Запретить охоту. Продажа путевок охотникам - это сейчас главный и реальный бизнес в этих местах. Сможет ли приток туристов дать больше денег?Но, если стрелять перестанут, то лет через пять птицы вернутся. Сейчас они облетают Хасанский парк, где в земле от охотничьих выстрелов больше свинца, чем на рудниках в Тетюхе. Птицы теперь отдыхают в Корее или Китае, где охота давно запрещена.Почему пожары неизбежны? Так регулируется соотношение между синтезом растительности и ее разложением и минерализации. Накопление мертвой растительной массы глушит развитие новых растений. В травяной подстилке удерживается азот, который не может попасть в почву и стать стимулом роста. А зола легко растворяется дождем и возвращает питательные вещества в почву.Пожары нужны растениям. Или пастбищный скот. Выбирайте что лучше?»К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14