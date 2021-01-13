Члены команды Barakuda, создавшие знаменитый сатирический персонаж — чиновника из Уссурийска Виталия Наливкина, рассказали в своем Инстаграм-паблике, в какую сумму обошлось изготовление монумента крысе. Напомним, изваяние жуткого вида, символизирующее уходящий 2020 год, появилось в Уссурийске в последние дни декабря и затем было взорвано за городом для одного из сюжетов сериала о Наливкине.«На создание крысы для нашего новогоднего видеосюжета ушло около 40 тысяч рублей.Она была собрана в гараже за три дня из досок, пены и цементного раствора.Делалась она на скорую руку, поэтому над качеством ее исполнения никто особо не заморачивался», — сообщается в публикации.А далее сатирики вспоминают о другой «крысе из проволоки, пенопласта и мишуры» — речь идет о светодиодной фигуре мыши стоимостью 677 тысяч рублей, которую устанавливали в канун 2020 года на центральной площади Владивостока. Напомнив о непростой и странной судьбе арт-объекта, о котором недавно писала «Комсомолка», творческая команда обратилась непосредственно к представителям мэрии столицы Приморья.«... хотим предложить свои услуги по украшению центральной площади более интересными фигурами за меньшие деньги, одна из которых и была представлена в нашем новогоднем видосе».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14