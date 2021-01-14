13 января, в день своего 74-летия ушел из жизни, заслуженный юрист Российской Федерации, советник юстиции I класса, нотариус Владивостокского нотариального округа Приморского края Виктор Павлович Прищепа.С 1971 по 1994 год Виктор Прищепа занимал различные должности в органах юстиции региона. В 1984 году был назначен заместителем начальника Отдела юстиции Приморского крайисполкома. С 1994 года работал нотариусом на территории Владивостокского нотариального округа. В том же году возглавил Приморскую краевую нотариальную палату и был ее бессменным президентом в течение 27 лет. В 2003 году президент России Владимир Путин присвоил Виктору Прищепе звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».Свои искренние соболезнования родным и близким покойного выразили глава Владивостока Олег Гуменюк и председатель Совета Почетных граждан города Владивостока Светлана Морозова.Отпевание состоится 16 января в 11 часов в Храме Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 25. Прощание — в 12:30 на Лесном кладбище, участок № 7 (рядом с Мемориальным комплексом жертвам политических репрессий и часовней).Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14