Жителей дома № 13 на улице Мыс Чумака, о пожаре в котором «Комсомолка» сообщала сегодня, переселят в маневренный фонд Владивостока.Это стало известно после того, как место происшествия посетил глава города Олег Гуменюк. Он пообщался с пожарными, ликвидировавшими пожар, а так же с обитателями дома. Всего в нем проживает 12 человек.По заданию указанию мэра три автобуса муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1» перевозят людей с вещами в пункт временного размещения на улице Нестерова. В дальнейшем для погорельцев подберут жилье из маневренного фонда.— В доме проживало четыре семьи, в них трое детей и одна старенькая бабушка. Всех их сегодня перевезем в теплый пункт размещения и подберем им жилье. Никого в этой трудной ситуации не бросим, сделаем все, чтобы помочь, — сказал Гуменюк.Дом уже начали обследовать специалисты городского управления содержания жилого фонда. Им предстоит принять решение, подлежит ли здание восстановлению.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14