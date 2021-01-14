Детсады и школы Владивостока завтра, 15 января, будут работать в обычном режиме. Мэрия столицы Приморья предоставила родителям самим принимать решение о том, отправлять ли ребенка в школу или из-за грядущего снегопада оставить его дома. Однако в городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отметили, что отсутствие на уроках в этот день прогулом считаться не будет.Напомним, по данным синоптиков, во Владивостоке завтра ожидается серьезное ухудшение погоды. 15 января и утром 16 января пройдет снегопад с сильным ветром скоростью до 25 м/с. Общее количество осадков может составить от 10 до 18 миллиметров.Пресс-служба мэрии сообщила, что в состояние повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения города. В случае нештатной ситуации горожан просят сообщать по телефону 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14