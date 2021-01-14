14 января в Приморье стартовал «Фестиваль корюшки». Участниками гастрономического события в этом году стали больше 20 ресторанов из Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки. На протяжении 10 дней клиенты смогут отведать любимую рыбку в разных исполнениях по цене 100 рублей за 100 грамм. При этом в некоторых заведениях в меню также включены блюда из наваги. Однако одними посиделками в ресторанах организаторы решили не ограничиваться и интегрировали фестиваль в любимые многим приморцам соревнования «Народная рыбалка».Организатором городского праздника «Фестиваль корюшки» выступили проект развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food и АНО «Туристско-информационный центр» Приморского края. По словам создателей, основная идея кулинарного события – превратить популярную зимнюю рыбу, к которой все давно привыкли, в гастрономическую легенду Дальнего Востока и максимально показать ее потенциал.23 января на набережной Спортивной гавани состоится «Народная рыбалка». Помимо состязаний по ловле рыбы на разных площадках пройдут событийные мероприятия и «Фестиваль корюшки» разместится на одной из них.– Мы планируем собрать 20 шеф-поваров ресторанов, которые принимают участие в нашем фестивале. Хотим пригласить их пожарить на большом мангале 1000 порций рыбы для гостей праздника. Возможно, будут еще какие-то сюрпризы от шефов, – поделилась руководитель отдела событийного маркетинга проекта развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food, Галина Цесарская.Напомним, «Фестиваль корюшки» продлится до 24 января.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14