И снова во Владивостоке пожар. Утром загорелся одноэтажный барак на Мые Чумака, в районе первой речки. Ближе к вечеру же пожар дом на Садгороде.Речь идет об одноэтажном доме № 18 по ул. Земляничная. Из него пришлось эвакуировать четыре семьи. К счастью, погибших и пострадавших нет.Как и в случае с Мысом Чумака, где без жилья остались 12 человек, на Садгород тоже приехал глава Владивостока Олег Гуменюк.«В данный момент пожар локализован, семьям предложено разместиться в пункте временного пребывания. Его организовали на базе школы № 36. Но пока они все решили поехать к родственникам», - рассказал глава Владивостока.Он добавил, что людям будет оказана вся необходимая помощь.Кстати, что касается барака на Мысе Чумака, его жителей в итоге определили в пункт временного размещения на ул. Нестерова. В дальнейшем для них подберут жилье из маневренного фонда. Судьбу дома после обследования решат специалисты.«В доме проживало четыре семьи, в них трое детей и одна старенькая бабушка, - рассказал Олег Гуменюк. - Всех их сегодня перевезем в теплый пункт размещения и подберем им жилье. Никого в этой трудной ситуации не бросим, сделаем всё, чтобы помочь».Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14