Как и обещали синоптики, 15 января Приморье оказалось во власти мощного циклона. Специалисты предупреждали, что небольшой снег начнется в регионе, в частности - во Владивостоке, примерно в 11:00. Все как по часам - в дальневосточной столице 11 утра, и на небе появились первые снежинки. Интенсивность осадков пока очень слабая, но ведь это только начало.Напомним, что, по прогнозам синоптиков, на Приморье обрушится сильный снегопад. За 12 часов выпадет до 18 миллиметров осадков. Этот циклон по своей мощности будет в два раза превышать прошлый. МЧС уже выпустило экстренное предупреждение о предстоящей непогоде. Пока ожидается, что снег будет идти сутки и прекратится лишь 16 января.Жителей края просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, а автомобилисткам лучше сегодня воспользоваться общественным транспортом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнегопад во Владивостоке 15 января 2021: прямая онлайн-трансляцияПо уточненным прогнозам синоптиков, снегопад во Владивостоке 15 января 2021 года начнется к 11:00 и будет лишь усиливаться (подробнее)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14