Снегопад во Владивостоке 15 января 2021 года начался. Синоптики дают неутешительный прогноз - буря будет в два раза сильнее предыдущей. \\"Комсомольская правда\\" ведет прямую онлайн-трансляцию.Обновление 12:55Во Владивостоке начинают образовываться пробки. Так, согласно сервису \\"Яндекс.пробки\\" движение во Владивостоке к 12:50 оценивается в 5 баллов. Пробка сейчас на Русской улице от кольца Багратиона до путепровода на Второй Речке. Затор по проспекту 100-летия Владивостока от Русской улицы до улицы Фирсова. Затруднено движение по Золотому мосту в сторону Крылова и по Стрелковой улице от Ватутина до Воропаева.Постепенно скапливается пробка на Спортивной и на Борисенко, на Светланской от центральной площади до улицы Лазо и на Партизанском проспекте от Уборевича до кольца инструментального завода.Обновление 12:28Губернатор Приморья также рекомендовал завершить рабочий день раньше из-за снегопада.Обновление 12:10Мэр Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал руководителям организаций сократить рабочий день из-за непогоды.Обновление 11:24Как и обещали синоптики, 15 января Приморье оказалось во власти мощного циклона. Специалисты предупреждали, что небольшой снег начнется в регионе, в частности - во Владивостоке, примерно в 11:00. Все как по часам - в дальневосточной столице 11 утра, и на небе появились первые снежинки. Интенсивность осадков пока очень слабая, но ведь это только начало.Обновление 11:03В эфире радио \\"Комсомольская правда\\" главный редактор портала \\"Примпогода\\" Марина Парфенова рассказала об изменениях прогноза погоды на 15 января 2021 года.- На юге Приморья с 9 утра начался небольшой снег, который будет только усиливаться. в 13:00 ожидается обильный снегопад по всему югу края. Вместе с усилением ветра будет вторгаться холодная воздушная масса, температура воздуха начнет падать, а к вечеру прогнозируются штормовые значения ветра. Если утром это 9-14 метров в секунду, то к вечеру ветер усилится до 22-25 метров в секунду. Сильный ветер с метелью будет длиться всю ночь и прекратится только к утру субботы, 16 февраля. К началу следующего дня температура воздуха ожидается до -17 градусов, а при сильном ветре будет ощущаться как до -25 градусов. На текущий момент ожидается выпадение от 10 до 18 миллиметров осадков на юге края. В центральных районах края осадков будет меньше, но морозы будут сильнее, - заявила Марина Парфенова.Прогноз синоптиков от 14 января 2021 года- Ближе к 11 часам кое-где появятся первые снежинки, а уже ближе к 13:00 на регион, в том числе и на Владивосток, обрушится снегопад. С каждым часом ситуация будет лишь усугубляться, - сообщила Марина Парфенова, глава портала «Примпогода».Спасатели и коммунальные службы наготовеМЧС сделало экстренное предупреждение в связи с приближающимся циклоном. Приморцев просят воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а автомобилистов на день пересесть на общественный транспорт. Бригады спасателей переведены на усиленный вариант несения службы. Все городские службы также переведены в режим повышенной готовности.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14