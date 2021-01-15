Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сделал важное заявление по поводу снегопада во Владивостоке и крае 15 января 2021 года. Обращение он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.- Необходимо принять все меры к тому, чтобы лишний раз не выезжать на трассу без необходимости, не создавать пробок и заторов, не мешать той дорожной технике, которая будет работать и вечером и в течение всей ночи, чтобы расчистить трассы. Также прошу работодателей сегодня пораньше отпустить людей с работы, чтобы они могли доехать до дома до начала снегопада. Также в крае ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, в связи с этим возможен отрыв льда от береговой кромки. Поэтому прошу обратить на это внимание, особенно любителей рыбной ловли, которых у нас довольно много, с тем, чтобы не подвергать себя опасности, - говорит Олег Кожемяко.Напомним, ГУ МЧС России по Приморскому краю сегодня предупредило жителей края о том, что в южных районах края прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду. Ожидается отрыв льда в Амурском и Уссурийском заливах. Сотрудники «чрезвычайного» ведомства напоминают – выход на лед опасен.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14