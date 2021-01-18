«Ростелеком» установил в Уссурийске первый умный домофон в новостройке по адресу: улица Октябрьская, 179. Заказчиком услуги выступила строительная компания «Илиада».«Умный домофон» обеспечивает интеллектуальный контроль доступа в подъезд. Будущие жильцы дома смогут управлять доступом в подъезд даже если находятся за пределами дома и города. В случае прихода гостей, курьеров или других посетителей в системе предусмотрена возможность генерации временных кодов сроком на 24 часа. Вызов с домофона поступает сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Архив записей с камеры домофона сохраняется в личном кабинете, поэтому жильцы всегда смогут проверить, кто и в какое время заходил в подъезд. Панели умного домофона установлены на всех подъездных дверях новостройки и оборудованы антивандальным корпусом и встроенной камерой видеонаблюдения.«Сервисы экосистемы „Ростелеком Ключ“ начали появляться в жилых комплексах Владивостока с апреля 2020 года. Внедрение умного решения во втором крупнейшем по численности населения городе края было делом времени, и мы рады, что успели реализовать этот проект в прошедшем декабре. Мы только начинаем знакомить жителей Уссурийска с возможностями „Ростелеком Ключ“, но уверены в хороших перспективах», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.«Умный домофон» входит в состав платформы «Ростелеком Ключ». Помимо умного домофона застройщики, управляющие компании или товарищества собственников жилья могут установить в своих домах умные счетчики, умные шлагбаумы и комплексное видеонаблюдение. Сервисы могут применяться как в отдельном доме, так и в целом микрорайоне.«Приятно осознавать, что мы первые в Уссурийске применили продукт из экосистемы „Ростелеком Ключ“. Кроме того, для дополнительной безопасности жителей дома по Октябрьской, 179 в дальнейшем планируется установка камер видеонаблюдения за территорией жилого дома: детской площадкой, парковкой, проездами. Записи с камер будут доступны в личном кабинете пользователя. В перспективе будем использовать и другие сервисы „Ростелеком Ключа“ в новых проектах нашей компании», — добавил генеральный директор ООО «Илиада» Станислав Волошин.Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800 301 05 50.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14