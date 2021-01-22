Суд избрал меру пресечения чиновнику мэрии Владивостока, задержанному за миллионные взятки

Суд избрал чиновнику мэрии Владивостока меру пресечения - заключение под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 января, по ходатайству следователя Следственного комитета суд избрал в отношении заместителя начальника Управления муниципальной собственности меру пресечения в виде заключения под стражу. Об аресте высокопоставленного чиновника "КП-Владивосток" писала ранее.

Напомним, сотрудник администрации подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

Вместе с получателем взяток был задержан и посредник в совершении преступления — 4 статья 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Ему избрана такая же мера пресечения, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, в октябре 2020 года между подозреваемым, посредником и гражданином, в пользовании которого находился участок земли в районе улицы Сахарный ключ, была достигнута договоренность о передаче взятки в 3,7 миллиона рублей. Деньги давались за оформление земли на подставное лицо, имеющее специальные льготы при получении участков с последующим переоформлением на фактического пользователя.

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