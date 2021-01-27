Закончено расследование дела посредницы, передавшей взятки директору Приморского океанариума

Дело посредника, передававшего взятки директору Приморского океанариума, отправилось в суд Фото: Анастасия Осипова

Следственный комитет в Приморье завершил расследование уголовного дела в отношении посредника, передававшего взятки директору Приморского океанариума. Женщину обвиняют по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

Напомним, 30 марта 2020 года директор учреждения получил через обвиняемую от предпринимателя взятку 2 миллиона рублей за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. 8 июля он вновь получил такую же сумму из рук обвиняемой. После совершения преступления директор и посредница были задержаны сотрудниками ФСБ.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, женщина сама предложила передавать взятки от главы коммерческого предприятия, которое должно было выполнять работы по обслуживанию океанариума. 2 миллиона рублей предполагалось отдавать директору учреждения ежеквартально, чтобы он подписывал акты работ и заключал новые договоры с коммерсантом.

Уголовное дело против женщины-посредника направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сообщается, что и расследование уголовного дела в отношении самого директора океанариума также завершено — обвиняемый знакомится с материалами. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере».

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