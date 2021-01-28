Мэрия рекомендовала ограничить въезд во Владивосток большегрузных автомобилей

Во Владивостоке рекомендовано ограничить въезд в город большегрузных автомобилей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэрия Владивостока рекомендовала полиции, рыбному и торговому портам ограничить въезд в город большегрузных автомобилей. Это вызвано необходимостью быстро и беспрепятственно очищать улицы краевого центра от снега. Новый мощный снегопад ожидается сегодня, 28 января.

Рекомендации даны в постановлении мэра Олега Гуменюка № 198, опубликованном на официальном сайте городской администрации и адресованы лично к начальнику МВД России по Владивостоку, полковнику полиции Вадиму Холмогорову, главе ПАО «ВМТП» Роману Кухаруку и гендиректору ОАО «ВМРП» Александру Шевченко.

В постановлении сообщается, что городские власти из-за ухудшения погодных условий рекомендуют ГУВД Владивостока, Владивостокскому морскому торговому порту и Владивостокского морскому рыбному порту временно ограничить движение для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также фур с прицепами в городской черте в период с 15 часов 28 января до 16 часов 29 января.

Такие же рекомендации давались мэрией на предстоящий снегопад 26 — 27 января, но особого снижения количества фур во время наступившего гололеда горожане не заметили. Официально ограничение движения для большегрузов вводилось только на трассе Седанка — Патрокл.

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