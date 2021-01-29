«Там адская дорога». Во Владивостоке скорая помощь, спешащая на вызов, застряла на ледяном подъеме

Скорая помощь застряла на Карбышева Фото: принтскрин видео.

Непогода, разыгравшаяся во Владивостоке накануне, стали причиной многочисленных аварий и коммунальных ЧП. Часть дорог, которая находится в неудовлетворительном состоянии еще после прежних снегопадов, превратилась в каток, занесенный сугробами. В ледяную ловушку на заснеженном участке накануне попала скорая помощь, спешащая на срочный вызов. На помощь к застрявшим медикам поспешили очевидцы.

История развернулась в районе домов №28, №30 на Карбышева. «КП-Владивосток» ранее писала, что дороги на БАМе превратились в каток, стоило едва припорошить снежку. Настоящая полоса препятствия образовалась при подъеме с остановки «Стройматералы» на Карбашыева. По словам местных жителей, расчистить главную дорожную артерию района нормально не могут еще с прошлого года. Снегоуборочная техника несколько раз появлялась на проблемном участке, но сбить окончательно лед коммунальщикам не удалось. К тому же с двух сторон долгое время красуются внушительные сугробы, которые давно заледенели и сужают дорогу.

– Там адская дорога. Вчера такая же картина была. До 19.11.20 было все хорошо, а потом толком никто не чистил. Если раньше спокойно два автобуса могли разъехаться, то сейчас невозможно. Обочины не убраны. И теперь вообще осталась одна ледяная полоса, – рассказала жительница района.

Именно на этом участке застряла и скорая помощь. Водители и случайные очевидцы, падая сами на льду, начали толкать автомобиль экстренной службы, спешащий на вызов.

Пользователи сети горячо обсуждают ситуация, призывая ответственные инстанции разобраться с дорожным коллапсом в городе.

«Оказывается, не только из-за митинга скорая не может приехать на помощь!», «Кто на сопках живет, отключены от жизни?», «Хотите, что бы скорая к вам приехала, толкайте ее до своего дома сами», «Может нужно уголовные дела открывать, за то, что скорые по всему городу ездить не могут из-за халатности?», «Только недавно подумала про скорые. Экстренные вызовы ,сложные пациенты….И такая погода!! Терпения вам и сил, и хороших дорог водителям скорых!В таких погодных условиях вы выполняете нелегкую задачу! Поменьше вам вызовов и меньше больных», – делятся мнениями в интернете жители Приморья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14