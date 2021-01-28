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Общество

Началось. Дороги Владивостока снова превратились в каток, транспорт массово бьется, пробки 10 баллов

Машины шлифуют на подъемах, водители автобусов высаживают пассажиров
Милана СОКОЛ
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Проезд с Гоголя на Некрасовскую сильно затруднен

Проезд с Гоголя на Некрасовскую сильно затруднен

Фото: Милана СОКОЛ

Снег, который начался в приморской столице 28 января, покрывает лед, оставшийся на дорогах после прошлого снегопада. Стоило снежинкам припорошить, как дороги снова превратились в ледяную ловушку. Во Владивостоке начались массовые ДТП. Авто различных классов отшлифовывают лед, пытаясь забраться на очередной подъем. Пробки на дорогах приморской столицы достигли максимальной отметки.

Движение во Владивостоке встало

Движение во Владивостоке встало

Фото: Яндекс.Пробки

Массовая авария уже произошла на Калинина. Дороги здесь скорее напоминают каток. На запись видеорегистратора очевидца попал очередной скатывающийся с крутого подъема автомобилист.

Не лучше обстоят дела и в районе БАМа. Сильное обледенение на Карбышева и Тухачевского не позволяет транспорту подняться.

– Ехал на автобусе №17. Еле забрались в подъем на «Стройматериалах». В еще более затяжную горку на Карбышева водитель ехать не рискнул. Высадил всех, объявив, что это конечная, – рассказал «КП» один из пассажиров.

Практически парализовано движение за городом. Пробки в направлении 14 километра сейчас начинается от Второй речки.

Стоит отметить, что губернатор Приморского края раскритиковал работу коммунальщиков и пообещал наказать виновных в транспортном коллапсе. Проверкой работы дорожных служб также занялась краевая прокуратура.