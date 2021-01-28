Началось. Дороги Владивостока снова превратились в каток, транспорт массово бьется, пробки 10 баллов

Проезд с Гоголя на Некрасовскую сильно затруднен Фото: Милана СОКОЛ

Снег, который начался в приморской столице 28 января, покрывает лед, оставшийся на дорогах после прошлого снегопада. Стоило снежинкам припорошить, как дороги снова превратились в ледяную ловушку. Во Владивостоке начались массовые ДТП. Авто различных классов отшлифовывают лед, пытаясь забраться на очередной подъем. Пробки на дорогах приморской столицы достигли максимальной отметки.

Движение во Владивостоке встало Фото: Яндекс.Пробки

Массовая авария уже произошла на Калинина. Дороги здесь скорее напоминают каток. На запись видеорегистратора очевидца попал очередной скатывающийся с крутого подъема автомобилист.

Не лучше обстоят дела и в районе БАМа. Сильное обледенение на Карбышева и Тухачевского не позволяет транспорту подняться.

– Ехал на автобусе №17. Еле забрались в подъем на «Стройматериалах». В еще более затяжную горку на Карбышева водитель ехать не рискнул. Высадил всех, объявив, что это конечная, – рассказал «КП» один из пассажиров.

Практически парализовано движение за городом. Пробки в направлении 14 километра сейчас начинается от Второй речки.

Стоит отметить, что губернатор Приморского края раскритиковал работу коммунальщиков и пообещал наказать виновных в транспортном коллапсе. Проверкой работы дорожных служб также занялась краевая прокуратура.