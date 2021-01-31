99,9 рублей за литр: приморец взвинтил цены на ходовой бензин, воспользовавшись случаем

1 литр 95-го за 99,9 рублей предлагает купить приморец.

Житель Приморского края предложил купить у него бензин АИ-95 по цене 99,9 рублей за литр. Информация об этом распространяется в социальных сетях.

Как утверждает автор самого поста, "говорят недели не будет". Речь идет о перебоях с поставками бензина на АЗС Приморья, из-за чего на многих станциях образовался дефицит топлива.

Напомним, министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин сообщил, что ситуация находится на контроле у правительства и уже проведены переговоры с другими участниками рынка о мерах по стабилизации обстановки в случае ее ухудшения. Потребность будет покрываться за счет АЗС других сетей и независимых заправщиков.