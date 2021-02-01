Что, опять? Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева вновь будут судить

Еще один суд над бывшим мэром Владивостока состоится в ближайшее время Фото: Милана СОКОЛ

Очередной суд состоится во Владивостоке над бывшим главой краевого центра Игорем Пушкаревым. Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

На сей раз следствие посчитало, что экс-градоначальник с 2009 по 2017 год ограничивал коммерческую деятельность компаний, оказывающих услуги пассажирских перевозок, таким образом вытесняя их с рынка коммерческих услуг.

При этом Пушкарев предоставил преимущество осуществлять перевозки муниципальным предприятиям, у которых не имелось достаточного количества машин. Их автопарк был пополнен с помощью привлечения кредитных средств, обеспеченных муниципальной гарантией Владивостокского городского округа (тогда мэр закупил 32 автобуса немецкой марки MAN, ставших первым за многие годы новым и качественным общественным транспортом во Владивостоке - прим. ред.).

Также по версии следствия, для обслуживания и ремонта автобусов Пушкарев привлек подконтрольную его близким родственникам организацию.

Пресс-служба Прокуратуры Приморского края сообщает, что сумма причиненного муниципальному образованию ущерба в виде процентов за пользование кредитом составила более 33 миллиона рублей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

В ближайшее время уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Владивостока.

Напомним, Игоря Пушкарева осудили в апреле 2019 года по обвинению в коррупционном сговоре. Приговор экс-мэру Владивостока поразил многих своей жесткостью - 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Подробно о деле Пушкарева вы сможете прочитать в публикации "КП-Владивосток".

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