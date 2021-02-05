Следком расследует уголовное дело о халатности сотрудников мэрии Владивостока

Многодетные семьи имеют право получить в Приморье землю под строительство собственного дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет в Приморье сообщил о возбуждении уголовного дела по факту халатности муниципальных чиновников Владивостока, отвечающих за осуществление права многодетных семей на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Ранее «КП-Владивосток» уже писала о проведенной прокурорской проверке исполнения земельного законодательства в столице Приморья. Теперь же и пресс-служба Следкома сообщает о том, что, по версии следствия, с 2014 года по настоящее время уполномоченными сотрудниками администрации города не принимается должных мер по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков для строительства.

Кроме того, выявлены факты формирования земельных участков для предоставления многодетным семьям на территории, не пригодной для проживания.

Сообщается, что расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

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