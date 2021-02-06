12-я глобальная медицинская премия «Medical Asia 2021» открылась

Награды получили лучшие больницы, предоставляющие профессиональные медицинские услуги во всех сферах корейской медицины

Холодная волна коронавируса COVID-19 не сломила глобальные намерения корейских больниц выйти на мировой рынок. Несмотря на то, что многие больницы столкнулись с трудностями в связи с резким сокращением числа иностранных пациентов, среди них были выбраны победители 12-й глобальной медицинской премии «Medical Asia 2021», которые вновь возвысят статус корейской медицины благодаря повышению мер «K-защиты»(корейские противоэпидемиологические меры).

Руководящий комитет «Medical Asia» провел с прошлого года предварительное исследование и тщательный анализ в течение 3-х месяцев, в результате которых были номинированы и объявлены победители премии «Medical Asia 2021» в 46-ти категориях, включая: награду за вклад в глобализацию корейской медицины, награду от имени министра здравоохранения и социального обеспечения, награду от имени министра по безопасности пищевых продуктов и медикаментов, награду в категории университетских и многопрофильных больниц, специализированных больниц, клиник восточной и нетрадиционной стоматологии, компаний по производству медицинского оборудования, органов местного самоуправления в области медицинского туризма и других.

В этом году на 12-й глобальной медицинской премии «Medical Asia 2021» были выявлены больницы, предоставляющие профессиональные медицинские услуги во всех сферах корейской медицины. Кроме того, появились победители, которые будут активно продвигать выход на мировой рынок стратегии «K-защиты» и корейского медицинского оборудования, а также агентства медицинского туризма и консалтинговые компании, которые придадут новый импульс индустрии медицинского туризма, находящейся в состоянии стогнации с прошлого года.

Корейская медицина, которая находится на мировом уровне, по-прежнему является двигателем развития страны и индустриальным активом с безграничным потенциалом.

Учитывая коммерциализацию вакцины от коронавируса, увеличение количества поисков туристических направлений в интернете, нехватку корейских врачей в Китае и повышение имиджа корейской медицины в России и Казахстане, наступил благоприятный момент для корейской медицины.

После вспышки коронавируса статус корейской медицины повысился. Уровень диагностического тестирования Кореи стал известен во всем мире, и корейские медицинские услуги были снова переоценены в связи с низким уровнем инфицирования коронавирусом в Корее, даже в самый разгар обрушения карантинных линий защиты в других развитых странах.

Кризис приносит с собой возможности. В ситуации, когда все затягивают пояса и уходят в себя, есть возможность для нового роста при выборе агрессивного менеджмента, исходя из своей конкурентоспособности с профессиональными медицинскими технологиями и высоким качеством. Мы надеемся, что победители премии «Medical Asia 2021» будут признаны ведущими корейскими медицинскими организациями в Китае, России и Центральной Азии и за их пределами благодаря глобальным маркетинговым мероприятиям в течение всего следующего года.

Председатель управляющего комитета «Medical Asia» Канг Чоль Ёнг

«Список победителей премии «Medical Asia 2021» - номинации в 46 направлениях

Награда за вклад в развитие

Глобализация корейской медицины - Щин Хо Чоль (Директор больницы Кангбук Самсунг)

Глобализация традиционной корейской медицины – Со Хё Сок (Директор клиники восточной медицины “Pyunkang”)

Награда от организаций

Награда министра здравоохранения и социального обеспечения – Больница Кангбук Ёнсе (директор Пак Ёнг Сик)

Награда министра здравоохранения и социального обеспечения – Стоматологическая клиника «Даин» (директор Хо Ёнг Джун)

Университетские и многопрофильные больницы

Глобальная онкологическая больница – Онкологический центр Ёнсе

Центр заболеваний опорно-двигательной системы - Госпиталь Кангбук Самсунг

Центр онкологии - Госпиталь при университете Чоннам в г. Хвасун

Центр лечения простаты - Госпиталь Кангбук Самсунг

Центр лечения плечевого сустава – Больница Сэран

Специализированные больницы

Общее лечение суставов - Больница «Барын Сэсан»

Эндоскопия позвоночника - Клиника Кангбук Ёнсе

Эндоскопия позвоночника – Международная больница «Баро»

Реабилитация и уход - Больница «Хиён» и Реабилитационная больница «Хиён»

Профессиональные клиники

Центры диагностического обследования – Медицинский Фонд «Seegene»

Центр обследования здоровья – Центр обследования Ханщин Медипия

Лечение ревматизма – Терапевтическая клиника «Рюма(Кангсо)»

Лечение ревматизма (традиционное и восточное) - Терапевтическая клиника «Asan Bon

Лечение пресбиопии и катаракты - Офтальмологическая клиника «Es We»

Плечи, руки и стопы – Ортопедическая клиника «Ёнсе Хун»

Женская урология – Клиника женской урологии «Mizlove»

Лигаментотомия - Клиника «First Clinic»

Блефаропластика – Клиника пластической хирургии «D&A»

Ринопластика-Клиника пластической хирургии «GLOBAL PLASTIC GROUP»

Маммопластика - Клиника пластической хирургии «JY»

Пластика контуринга лица - Клиника пластической хирургии «Look at me»

Трансплантация волос с помощью стволовых клеток - Клиника пластической хирургии «Global»

Нитевой лифтинг – Клиника «Art Line»

Лечение ожирения- Специализированный центр 365MC Lams (филиал Хэундэ)

Зубные имплантаты- Стоматологическая клиника Даин

Окклюзия прикуса и эстетический протез – стоматологическая клиника Хве Бёнг Ки «Good face»

Лечение атопии и ринита, астмы – Клиника восточной медицины Pyunkang

Хроническая усталость – Клиника восточной медицины JK

Лечение нарушения кровообращения - Клиника восточной медицины YEYOUNGJE

Улучшение конституции - Клиника восточной медицины KIMJAEWOO

Диета при ожирении - Клиника восточной медицины CHUNGPOONG

Желудочно-кишечные и пищеварительные заболевания - Клиника восточной медицины BOCHOONG

Особая награда

JAMUN MEDICAL Co Ltd. – глобализация медицинского оборудования

LSKFINETEX Co. Ltd – K-защита

INSARANG CONSULTING Co. Ltd – Консалтинг в сфере медицинского туризма

WUYOAIMEI Co. Ltd – Платформа медицинского туризма

INFINITI CARE Co. Ltd – Цифровые медицинские услуги

Награда местных государственных организаций в сфере медицинского туризма

Инфраструктура медицинского туризма правительство метрополитена- г. Сеул

Инфраструктура медицинского туризма основной муниципалитет – район Каннам