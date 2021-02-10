В Находке с крыши магазина на ребенка обвалилась груда снега

Груда снега обрушилась на малолетнего ребенка в Находке Фото: "КП" Архив

В Находке на малолетнего ребенка с крыши магазина обвалилась груда снега. Следствие начало проверку по данному факту.

Информация об обвале снега на ребенка появилась в социальных сетях. С крыши магазина по улице Ручейная в Находке 6 февраля 2021 года внезапно обвалилась груда снега на малолетнего ребенка.

Данный факт послужил началом доследственной проверки. Правоохранителям предстоит выяснить, почему ответственные лица не чистили снег, не было соответствующих ограждений, чтобы избежать возможного получения травм. Сообщается, что поверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).