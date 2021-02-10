Официальная причина увольнения вице-губернатора Приморья Александра Костенко - состояние здоровья

Александр Иванович Костенко. Фото: primorsky.ru

Заместитель Председателя правительства Приморского края Александр Костенко покидает свой пост. Как сообщает пресс-служба правительства края, официальная причина ухода с должности вице-губернатора — состояние здоровья. 12 февраля станет последним рабочим днем для высокопоставленного чиновника.

Напомним, Александр Иванович Костенко получил кресло заместителя главы региона в 2001 году при губернаторе Сергее Дарькине. В 2015 году Костенко стал депутатом Законодательного собрания, а в 2017 вновь первым вице-губернатором при Андрее Тарасенко. В декабре 2018 года, после избрания губернатором Олега Кожемяко, приставку «первый» утратил, но продолжил работу заместителем губернатора по блоку важнейших вопросов, таких как транспорт, дорожное и рыбное хозяйство.

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