Бензин АИ-95 поступит на заправки ННК в Приморье в ближайшие часы

Бензин АИ-95 появится на заправках ННК в Приморье уже сегодня Фото: Милана СОКОЛ

По информации компании «ННК-Приморнефтепродукт», в четверг, 11 февраля, в Приморский край поступило достаточное количество бензина Аи-95 нового производства Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин, в настоящее время этот бензин доставляется на автозаправочные станции компании, и в ближайшие часы поступит в продажу. Заправочные станции других участников рынка обеспечены бензином полностью.

Напомним, проблемы с топливом на заправках компании появились в конце января. Сначала руководство края и «ННК-Приморнефтепродукт» объясняло их сложностями с доставкой из-за плохой погоды. Затем появилась информация о ремонтно-профилактических работах на Хабаровском НПЗ. В народе курсировали слухи о серьезной аварии, произошедшей на заводе.

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