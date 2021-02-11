Задержали третьего мужчину, обвиняемого в нападении на полицию на митинге во Владивостоке

Момент митинга во Владивостоке 23 января 2021 года. Фото: сайт VL.ru

Задержан третий из участников несогласованного митинга 23 января во Владивостоке, обвиняемый в нападении на правоохранителей.

По информации источника VL. ru в правоохранительных органах, мужчина скрывался от полиции, меняя место жительства, но был задержан в Первомайском районе. Это местный житель 1974 года рождения.

Как ранее писала «КП-Владивосток» УМВД России по Приморскому краю объявило о розыске троих граждан-участников акции в поддержку Алексея Навально. Еще двое были отправлены в СИЗО ранее. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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