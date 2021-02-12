Прокуратура проверяет информацию о молодом человеке, который поскользнулся, упал и умер

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура инициировала проведение проверки после информации, которая распространилась в сети. Речь о трагедии, случившейся на Русской улице во Владивостоке. Как сообщил корреспонденту «КП-Владивосток» очевидец происшествия, молодой человек поскользнулся около травмпункта, упал и умер. Бригада скорой помощи не смогла спасти парня и тот скончался.

-По данному факту прокуратура Советского района города Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве и содержании городских территорий, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - В ходе проверки прокуроры установят ответственных должностных лиц, а также оценят полноту и своевременность очистки тротуаров от снега и наледи.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, что точная причина смерти молодого человека неизвестна. В обстоятельствах произошедшего разбираются и сотрудники СК.

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