Снегопад 15 и 16 февраля сделает электрички Владивостока длиннее

Из-за снегопада в некоторых электричках Владивостока увеличат количество вагонов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз о снегопаде, который ожидается 15 и 16 февраля во Владивостоке, увеличит количество вагонов в пригородных электропоездах столицы Приморья.

Пресс-служба АО «Экспресс Приморья» сообщила о том, что в связи с возможной неблагоприятной погодой пригородный перевозчик совместно с Дальневосточной дирекцией моторвагонного подвижного состава увеличивают составность нескольких рейсов. В понедельник и вторник следующей недели дополнительные вагоны появятся у электричек, ходящих с Чуркина в Вольно-Надеждинское, Кипарисово, а также со станции Океанской и из центра в направлении Мыса Чуркин.

15 и 16 февраля дополнительно добавят вагоны в поезда:

Океанская — Мыс Чуркин, отправление в 07:13;

Мыс Чуркин — Кипарисово, отправление в 08:10;

Кипарисово — Владивосток, отправление в 12:30;

Владивосток — Мыс Чуркин, отправление в 18:21;

Мыс Чуркин — Надеждинская, отправление в 19:10.

Также 16 и 17 февраля дополнительно добавят вагоны в электропоезд сообщением Надеждинская — Владивосток, отправление в 07:01.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14