Начало апокалипсиса? Владивосток встречает 14 февраля снегом с дождем

В Приморье снова снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 февраля Приморье находится во власти фронтальных разделов циклона. В крае похолодает и ожидаются осадки. При этом в некоторых районах выпадет снег с дождем. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», очередной циклон ударит по региону 15-17 февраля.

В День всех влюбленных во Владивостоке облачно. С утра в городе будет идти дождь и дождь со снегом. Местами туман, на дорогах гололедица. В первой половине дня ожидается северный умеренный ветер, который усилится к вечеру. Столбики термометров покажут 0...-2°C.

В Уссурийске в главный праздник влюбленных переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается ветер северный слабый, со второй половины умеренный. Температура воздуха 0... +2°C.

В Находке в последний выходной недели облачно, временами умеренные осадки в виде снега с дождем. С утра в городе дует ветер северный слабый до умеренного, во второй половине дня умеренный. Воздух прогреется +1...+3°C.

Значительное ухудшение погоды ожидается в начале новой недели. По прогнозам синоптиков, на край обрушится очередной снегопад. В этот раз еще и с ураганным ветром. Непогода будет бушевать с 15 по 17 февраля. Наибольший удар стихии ожидается по восточному побережью.

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