«У меня проблема - Lambo или Ferra»: приморцы восхищаются «гоночным снеговиком»

Такая машина по силам далеко не всем, но вот копия по карману многим. Фото: instagram/dps_vl

Не так давно приморцы обсуждали подводную лодку, слепленную из снега неизвестными мастерами. Поэтому новое произведение, которое попало в сеть, тут же вызвало бурную реакцию. Еще бы, ведь уровень профессионализма тут запредельный. На этот раз из снега слепили машину. Да не простую, а Ferrari. Сперва на снимке показали «эскиз» гоночной красавицы без цвета. Но уже на следующих снимках машину покрасили в ярко красный. Стоит признать, работа была проделана ювелирная, потому что «конь» получился очень реалистичным.

«У меня проблема - Lambo или Ferra», «машина, которую я могу себе позволить», «мечты тают», «прикольно, пусть хоть зимой соседи позавидуют», «огонь» - пишут приморцы в сети. дальневосточники в восторге от машины-снеговика и признаются, что никогда раньше не видели такой фигуры.

Вместе с тем, как бы не хотелось, снежная машина не находится во Владивостоке. Даже не Приморье. Ювелирная снежная иномарка в Литве. Копию Ferrari, кстати, создала семейная пара за два дня.

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