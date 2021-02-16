«Флешмоб или война конкурентов?». Автомобилисты Владивостока берут на таран трамваи

Грузовик скатился прямо на рельсы. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку

Глядя на кадры в социальных сетях с подбитыми трамваями, можно подумать, что во Владивостоке какой-то флешмоб. ДТП с участием пассажирского транспорта происходят с печальным постоянством. Нелепые аварии, практически на ровном месте, удивляют горожан. «Как можно не заметить большой синий трамвай?» – недоумевают местные жители.

Как ранее сообщала «КП», в выходные малолитражка атаковала трамвай на улице Борисенко. Из-за аварии движение пассажирского транспорта оказалось нарушено.

Однако на этом история не закончилась. Накануне произошли сразу две аварии с участием трамваев. Первая – на Сахалинской. Там в вагончик врезалась Toyota Prius, к счастью, обошлось без пострадавших.

Второе ДТП случилось на Луговой. Во время снегопада водитель Mitsubishi Fuso Canter попытался заехать на обледеневшую горку и скатился в трамвай. Как сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, стаж водителя грузового автомобиля составляет 12 лет. В последнее время водителя дважды штрафовали за нарушение ПДД.

ДТП на Луговой. Фото: Instagram/dps.control

«Где комментаторы про автоподставщиков и, что трамвай мог бы пропустить, по любому не тормозил, не дал завершить маневр...налетай», «Выводят трамваи из строя. Это что, война конкурентов? Шутка, конечно, но вчера уже 2 трамвая протаранили. Это то, что я увидел. И до этого тоже», – отмечают приморцы.

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