Субсидированных авиабилетов из Владивостока в Петербург и обратно не будет

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Росавиация не поддержала продажу субсидированных авиабилетов из Владивостока в Санкт-Петербург.

Как сообщала «Комсомолка» в начале февраля, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее доступ к льготным авиабилетам всем жителям Дальнего Востока.

Однако на данный момент направление Владивосток — Санкт-Петербург, которым занимается авиакомпания Nordwind, осталось без субсидий в связи с «недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных Росавиации».

По направлению Владивосток — Москва — Владивосток приобрести субсидированные билеты по-прежнему можно будет у компании «Аэрофлот». Впрочем, жители Приморья за несколько дней продаж уже успели раскупить льготные билеты в столицу на вторую половину марта и несколько дней в июне.

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