Появилось видео избиения подростков, забравшихся в чужой автомобиль во Владивостоке

Во Владивостоке подростки отрыли чужую машину и собирались в нее залезть. Скриншот видео: YouTube NEWSBOX24.TV

Об инциденте на улице Сахалинской, когда мужчина нанес несколько ударов подросткам, пытавшимся залезть в его автомобиль, «КП» написала 15 февраля. Полиция продолжает проверку по этому происшествию и, вероятно, помощь в этом окажет видео, появившееся в сети Интернет.

На кадрах видно, как группа молодых людей разного возраста оказывается около автомобиля и обнаруживает, что дверь машины открывается. Всего в кампании пятеро подростков, но степень их интереса к чужой машине проявляется по-разному. В салон пытаются залезть трое, видимо, самых старших ребят из группы.

Владелец машины, обнаруживший, что его собственности кто-то угрожает, сначала хватает одного из старших парней, валит на землю и пинает ногой. Затем его внимание привлекают мальчишки помельче, которые уже успели отбежать от машины на некоторое расстояние. Это не помешало автолюбителю догнать одного из них. Мужчина наносит подростку несколько ударов рукой.

Как ранее сообщалось, после происшествия один из любителей полазить по чужим авто попал в больницу, другой получил ушибы и лечится амбулаторно.

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