Нарушать больше не придется. Движение на важном участке Владивостока сегодня изменится

Движение на популярной дороге снова станет двусторонним. Фото: VL.ru

Спустя месяц после установки знаков, запрещающих проезд вверх от гостинок на Некрасовской по улице Фонвизина во Владивостоке, движение на важном участке вернется в привычное русло. Такое решение приняла мэрия города после мониторинга обстановки и жалоб местных жителей, которым приходилось делать большой крюк, чтобы элементарно попасть домой. А некоторые водители попросту нарушали, въезжая под «кирпич» и рискуя правами.

Попытка разгрузить трафик на узкой межквартальной дороге, привела к тому, что жители Некрасовской, 48А, привыкшие проезжать к многоэтажке со стороны бензозаправки, вынуждены были возвращаться домой в объезд. Не лучшим образом «кирпич» повлиял и на скорость проезда авто экстренных служб. А в случае ДТП на дороге, по которой многие привыкли объезжать пробки, нарушать правила пришлось бы всем остальным участникам. Словом, новая схема не прижилась. Администрацию и ГИБДД засыпали жалобами горожане, с инициативой вернуть все на круги своя выступила и депутат Ленинского района Наталья Кочугова.

– Движение на участке от дома № 5 на Фонвизина к дому № 50/52 на улице Некрасовской станет двухсторонним с 18 февраля. По просьбам местных жителей на данном участке по обеим сторонам дороги появятся знаки, запрещающие парковку автотранспорта. Участок не позволяет при запаркованности обеих обочин дороги свободно разъезжаться встречным автомобилям, – отметила пресс-служба администрации Владивостока.

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