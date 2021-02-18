Снег, гололедица и снежный накат. Синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье

В крае пройдут местами осадки Фото: Милана СОКОЛ

Циклон, обрушившийся на Приморье в начале недели, до конца на ослабел. Под влиянием его тыловой части в крае ожидается новая порция осадков. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», местами пройдет небольшой и умеренный снег, на дорогах снежный накат и гололедица. Будет дуть ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Столбики термометров покажут от -10 до 0°C.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. В городе ожидается ветер северо-западный умеренный до сильного, утром сильный. Температура воздуха -3...-5°C.

В Уссурийске в четверг также переменная облачность, осадков не ожидается. При северо-западном умеренном ветре столбики термометров опустятся до -4...-6°C.

В Находке 18 февраля переменная облачность, днем без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.

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