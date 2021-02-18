В центре «Тигр» в Приморье спасают двухнедельного гималайского медвежонка

Двухнедельную гималайскую медведицу нашли в Спасском районе Приморья. Фото: пресс-служба "Центр "Тигр"

Еще одного осиротевшего медвежонка накануне доставили в центр реабилитации диких животных Межрегиональной общественной организации «Центр «Тигр» в селе Алексеевка. Маленькую двухнедельную гималайскую медведицу нашли инспекторы приморского госохотнадзора в Спасском районе.

Как сообщил директор центра Виктор Кузьменко, малышка находится в удовлетворительном состоянии, проблем со здоровьем не обнаружено, у медвежонка хороший аппетит.

— Ежегодно через реабилитационный центр в Алексеевке проходит достаточно много медведей. Только в 2020 году оттуда выпустили в дикую природу 16 особей. Обычно в центр попадают совсем маленькие медвежата, появившиеся на свет зимой. Их доращивают до возраста 7-8 месяцев и выпускают в естественную среду обитания, — рассказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Алексей Суровый.

Сейчас в центре в состоянии зимней спячки находится еще один медвежонок, которого подобрали прошлой осенью. Увы, но совсем недавно специалистам «Тигра» не удалось спасти от гибели двух медвежат — раны, с которыми малыши оказались в руках у людей, оказались слишком серьезными.

Ветеринарный осмотр не выявил у медвежонка проблем со здоровьем. Фото: пресс-служба "Центр "Тигр"

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