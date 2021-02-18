Необычные и редкие имена для новорожденных стали трендом последних лет в Приморье

Тенденции выбора имени ребенка значительно изменились, считают работник ЗАГС Владивостока Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители отделов ЗАГС Владивостока рассказали о том, что в столице Приморья уже несколько лет сохраняется направленность давать новорожденным детям необычные или редкие имена.

— В современное время тенденции выбора имени ребенка значительно изменились. Если в советский период чаще всего родители называли мальчиков Андрей, Виктор, Павел, Владимир, Александр, а девочек — Анастасия, Ольга, Виктория, Екатерина, то в последние годы выбор падает на необычные или редкие имена. Часто родители стали выбирать старославянские имена, а также зарубежные имена, — сообщили работники отдела ЗАГС Ленинского района города.

Они отметили, что в прошлом году во Владивостоке появились мальчики, которых родители назвали Святозар, Демьян, Демид, Леон, Ариан, Аврелий, Андроник, Бронислав, Велеслав, Гавриил, Захар, Мирон.

Папы и мамы и дочерям выбирали нечасто встречающиеся имена: Моника, Аврора, Лолита, Иванна, Даниэлла, Юстина, Оливия, Ясна, Лея, Николь, Тейя, Варвара, Габриэлла, Зинаида, Россияна, Ярославна.

Впрочем, более привычных имен для младенцев, конечно же, было больше. О самых популярных именах для новорожденных Приморья в 2020 году «КП-Владивосток» писала ранее.

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