Уголовное дело «похоронного короля» Владивостока о взятках в 326 миллионов направится в суд

Игорь Бабынин более десяти лет руководил МУПВ "Некрополь". Фото: Яндекс.Карты

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего руководителя МУПВ «Некрополь» о получении взяток.

Как считает следствие, с марта 2005 года по сентябрь 2017 года руководитель специализированной похоронной службы Игорь Бабынин получил от двух коммерческих компаний акции и деньги за возможность беспрепятственно оформлять заказы на захоронение, погребение и кремацию на территории городских кладбищ. При этом директор «Некрополя» ограничил другим организациям возможность оказывать услуги в сфере похоронного дела.

Как сообщаете пресс-служба Прокуратуры Приморского края бывший руководитель получил взятки на общую сумму более 326 миллионов рублей.

Кроме того, от имени предприятия Бабынин заключил с аффилированной ему компанией договор аренды транспортных средств и спецтехники. Хотя технику использовали незначительное время, работы были приняты в полном объеме и произведена их оплата.

Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взяток в особо крупном размере», части 3 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере» направят в Ленинский районный суд Владивостока.

Прокуратура края предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемого более одного миллиона рублей в счет погашения ущерба, причиненного растратой.

Игорь Бабынин был арестован 1 августа 2019 года. Ранее в 2018 году обвиняемый по настоящему делу уже был осужден за другое преступление по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорен к двум годам лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях.

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