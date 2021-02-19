Пассажирский поезд Владивосток-Уссурийск в феврале и марте частично изменит график движения

Поезд Владивосток-Уссурийск частично изменит график движения Фото: Иван ВИСЛОВ

В связи с проведением ремонтных работ на станции Уссурийск Дальневосточной железной дороги частично изменится график движения пассажирского поезда № 6361 сообщением Владивосток — Уссурийск. Об этом сообщила Служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

По вторникам, 23 февраля и 2, 9, 16, 23, 30 марта поезд будет отправляться, следовать через остановочные пункты и прибывать на станцию назначения на 5 минут позже времени, указанного в действующем расписании.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит пассажиров принять во внимание указанное временное изменение в расписании поезда и отнестись с пониманием к ремонтным работам на инфраструктуре железнодорожного транспорта.

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