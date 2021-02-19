До 10 тонн клубники в год собирается выращивать фермер из Приморья на полученный грант

Клубника выращенная в теплицах в селе Старореченское в Приморье. Фото: Александр Хитров

Местный агроном считает, что спрос на местную продукцию сейчас в крае огромныГосударственный грант «Агростартап» получил на разведение клубники фермер из Октябрьского района Приморья. Финансовая поддержка позволит ему выращивать не менее 10 тонн ягоды в год.

Геннадий Райц закончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию и, проработав 10 лет агрономом, решил создать свое личное хозяйство по выращиванию клубники. О том, как Геннадий вместе с единомышленниками создавали ферму, «КП-Владивосток» писала подробно.

Фермер Геннадий Райц дает интервью "Комсомолке"

Начинающий фермер получил грант. Построены теплицы в селе Старореченское, закуплена рассада европейской и российской селекции.

— Сейчас на приморском рынке в основном китайская клубника, поэтому спрос на местную продукцию огромный. Планирую через три года собирать не менее 10 тонн клубники в год и в дальнейшем наращивать объемы, чтобы обеспечить жителей края натуральной ягодой, — поделился планами приморский фермер Геннадий Райц.

По данным пресс-службы правительства Приморья, грант «Агростартап» до 3 миллионов рублей дается на создание крестьянско-фермерских хозяйств. На создание семейных ферм предусмотрена господдержка в размере до 30 миллионов рублей.

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