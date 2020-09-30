Клубника или земляника? Автопробег «Чем гордится Приморье» добрался до ягодного рая

Во второй день автопробега «Чем гордится Приморье», организованного «Комсомольской правдой», наша команда добралась до Октябрьского района. Здесь, в долине реки Раздольной, в селе Старореченское, в этом году появилась настоящая земляничная ферма. Буквально два месяца назад в поле выросло десять теплиц, а жителей уже приглашают на сбор урожая. Можно и деньги заработать, и ягоду поесть.

О том, как удалось открыть этот бизнес и какие амбициозные планы строят его владельцы, рассказал один из создателей «Приморской клубники» Владимир Танасогло.

САМАЯ ВКУСНАЯ ЯГОДА

Ферма находится рядом с Покровкой. Выбирали участок такой, чтобы можно было оформить землю в собственность, и чтобы его не затапливало, поскольку даже небольшие наводнения – враг клубники. Набрав воды, она не только станет невкусной, но и просто не сможет долго храниться. А ведь ее уже поставляют торговые сети. Да и просто за качество нужно отвечать, сегодня новые клиенты узнают о компании в первую очередь в сети Инстаграм, а здесь все честно – спрос только на вкусную ягоду.

Сейчас здесь построено 12 теплиц площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Примерно такая же площадь открытого грунта, но урожай с него ждут только в следующем году. В том же 2021 году теплиц должно стать в два раза больше, а на пике, к середине 2022-го, если все пойдет по плану, будет 50. А это 30-40 тонн ягоды в год.

К нашему приезду сбор уже закончили, началась фасовка, но нам дали возможность поискать ягоду среди ровных тепличных рядов. Что найдете – угощайтесь. Мы нашли, какая же она вкусная!

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Создать клубничный рай в приморской глубинке решились три товарища, которые уже сами с десяток лет работают в сельском хозяйстве, выращивают кукурузу и сою.

Основную поддержку оказало министерство сельского хозяйства. Предприниматели защитили бизнес-план и получили деньги на постройку первых 20 теплиц.

- Думали, куда расти дальше, и выбрали клубнику, потому что этот рынок здесь практически пустой, - рассказывает Владимир Танасогло. - Потребность края составляет порядка 4 тысяч тонн ягоды в год, а завозится порядка трех. Тысяча тонн – свободная ниша. Насколько мне известно, в Приморском крае производится сейчас 30-40 тонн ягоды в год. Из крупных производителей знаю порядка двух. И то это как мы и не более. Плюс в этом году закрыли Китай, это тоже повлияло в пользу клубники.

КАК ПОБЕДИТЬ КОНКУРЕНТОВ

Основные поставщики ягоды в Приморье сегодня – Китай, Армения и Турция. Конкурировать с ними маленькому фермеру крайне сложно - там большие объемы и другая ценовая политика. Но создатели «Приморской клубники» пошли другим путем.

Всю рассаду заказали из питомников и подобрали для себя разные по сроку созревания КСД и ремонтантные сорта. Они плодоносят в течение всего сезона, если позволяет температура. Тем самым мы растягиваем период плодоношения. Да, получаем за каждую волну не очень большой урожай, но получаем его стабильно в течение всего сезона, до наступления низких температур. В этом году планируем получать урожай до середины ноября.

- Почему мы пошли таким путем? Чтобы не создавать конкуренцию другим производителям.

РОДНОЕ ПРИМОРЬЕ

В Приморье несколько проблем: Во-первых это сильно переувлажненная почва, в связи с чем необходимо делать дренаж. Во-вторых, это ее повышенная кислотность, из-за чего нужно проводить ее раскисление. По осадкам тоже все не просто: в этом году практически на каждую волну цветения начинаются обильные осадки.

Несмотря на это, сбор ягод идет полным ходом. Постоянно здесь трудятся 4 человека – технолог и три подсобных рабочих. Но на каждый сбор привозят дополнительно людей, 6-7 человек.

- Даем объявление, привозим, проходит сбор - мы с ними рассчитываемся. Можно ягоду есть, главное - не пакостить. В этом году планируем собрать порядка 4 тонн ягоды. Сбор продолжается, за один раз собираем до 150 килограммов. Но это нормально, поскольку мы ее только высадили, а максимальный урожай она будет давать только на второй год. Потом растение заменятся.

Владимир признается, что родился и вырос в Приморье, считает, что должен трудиться именно здесь и не видит причин для переезда.

- Я какое-то время жил и в Москве и в Тульской области. Скажем так: не очень понравилось, вернулся на родину.

Сегодня его ягода стоит 650 рублей за килограмм, в торговых сетях продается с накруткой не больше 20%. Амбициозные планы Владимира и его партнеров - занять пятую часть рынка, сегодня это звучит фантастически, но еще недавно и вся эта идея казалась нереальной.

Нужны были первоначальные средства, они нашлись благодаря краевому правительству. И собраться духом. Это сделали сами, и пока все получается.

А ответ на главный вопрос: как все же правильно – клубника или земляника – оказался прост.

- Клубнику выращивают бабушки в огородах. Правильно говорить «земляника садовая», - объяснил Владимир Танасогло. - Но мы никого не хотим запутать, вот и приходится на этикетках уточнять, что это - клубника.

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