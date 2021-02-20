В Большом Камне сотрудники МЧС спасли косулю, которую покусали бездомные псы

Спасатели доставили покусанную собаками косулю в ветклинику. Фото: instagram.com/bkamen_news

Очередная история с нападением бездомных собак в Приморье появилась в instagram-паблике, освещающем жизнь города Большой Камень. На этот раз жертвой стаи псов стало дикое животное — косуля.

Сообщение о том, что собаки покусали оленя, поступило в Единую диспетчерскую службу Большого Камня. Нападение произошло на улице Зеленая в районе городской больницы. Вероятно, животное из леса загнали на одну из окраинных улиц все те же собаки.

Спасатели, прибывшие на место, отловили косулю, получившую несколько рваных ран, отвезли в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь. После этого спасатели доставили животное в Сафари — парк.

Подписчики паблика, выражая сочувствие пострадавшему оленю, в комментариях делятся историями о нападении собак уже на людей. Кто-то рассказывает как опасаются ходить больницу медики в ней работающие, как стая напала на взрослого человека и на ребенка, о том, что больным, проходящим лечение в медучреждении по ночам невозможно спать из-за собачьего воя.

Как известно, проблема с расплодившимся безнадзорными животными существует не только в Большом Камне. Сообщения о нападении псов на людей приходят из Артема, Уссурийска, Находки, Владивостока и других городов Приморья. Публикации о таких нападениях, увы, все чаще появляются на страницах «КП-Владивосток»

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