«Они бы ее загрызли». Стая собак накинулась на жительницу Приморья и покусала ребенка

Агрессивные псы напали на горожанку Фото: Мария ЛЕНЦ

Расплодившиеся безнадзорные собаки в Уссурийске держат в страхе местных жителей. «Комсомолка» уже неоднократно сообщала, что псы проявляют агрессию, раздирают кошек и кидаются на людей. Горожане натуральным образом боятся выйти из дома. Новые случаи нападения и вовсе вселили ужас в население.

Едва не закончилась трагедией встреча с агрессивными животными возле дома №145 на Краснознменной. Стая из 5 зверюг накинулась на женщину, которая вышла во двор. На помощь горожанке в беде поспешила автолюбительница. Все происходящее запечатлела камера наблюдения.

– Стая собак напала на женщину, выходившую из подъезда. Я услышав лай, выскочила из авто, схватила щетку для чистки автомобиля и отпугнула их. Если бы не я, они бы ее загрызли. Итог: порван только пуховик и стресс у женщины очень сильный. Она только пришла в себя. Не представляю, если бы был ребенок на ее месте. Жаль, что камера не передает размеры этих тварей голодных. Они были очень большие, – поделилась в сети отважная горожанка.

Однако одним нападением собак в Уссурийске не ограничилось. Как уверяют местные жители, псы все же покусали ребенка, правда не на Краснознааменной, а неподалеку – на Кузнечной. При этом очевидцы отмечают, что свора разодрала трех кошек. Обеспокоенные жители города пытались вызвать специалистов, позвонив в 112, однако ни полицейские, ни спасатели не занимаются подобными вопросами.

Напомним, вопрос с отловом бродячих животных остро стоит во всех районах Приморья. И случаи нападения на людей происходят все чаще. Решить острую проблему власти планируют с помощью государственных бесплатных приютов для безнадзорных животных. Пока они только в планах. По проекту приюты расположатся в Партизанском городском округе и Надеждинском муниципальном районе.

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