Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в поселке Угловое 19 февраля. Фото: instagram.com/artem.news.plus

О ЧП, случившемся вчера вечером, 19 февраля, в Артемовском городском округе «КП-Владивосток» уже сообщала. Появились новые данные о произошедшем пожаре, которые опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сигнал о пожаре поступил на пульт пожарного гарнизона Артемовского городского округа в 19:39. Стало известно, что в поселке Угловое на улице Сахалинская горит неэксплуатируемое здание.

Пожарные прибыли к месту происшествия спустя 9 минут и приступили к тушению. В 21:40 пожар был локализован, а в 00:03 ликвидировано открытое горение. Затем была проведена проливка конструкций.

По сообщению пресс-службы ведомства, пострадавших от огня нет.

Площадь горения составила 350 квадратных метров. В тушении были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники.

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