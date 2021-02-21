В Приморье произошла смертельная авария

Фото: пресс-служба ОМВД России по Артему.

В Приморье произошла серьезная авария. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте происшествия, его пассажирка получила травмы. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Артему.

Инцидент случился в районе дома по улице Гагарина, 76. 40-летний водитель автомобиля марки Subaru Outback двигался со стороны Хабаровска в сторону Владивостока. В какой-то момент рулевой не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил леерное ограждение. Конструкция буквально прошла сквозь автомобиль с водительской стороны.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. К слову, в момент ДТП в авто находилась еще и 50-летняя пассажирка. Ее бригада скорой помощи забрала в больницу.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разобраться специалистам. По предварительной информации от пресс-службы ОМВД России по Артему, водительского удостоверения погибший мужчина не имел, обучение в автошколе не проходил.

Ранее подобная авария произошла во Владивостоке. Водитель новенькой легковушки не справился с управлением и влетел в леера.